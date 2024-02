Isparta'da Eğlence Mekânlarında Çıkan Olaylarda Bir Kişi Yaralandı

Isparta'da 30.01.2024 tarihinde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olaylarda, iki eğlence mekânı önünde yaşanan çatışmada A.E isimli şahıs ayağından ateşli silahla yaralanmıştır. Olay sonucunda her iki eğlence mekânında ve bir ticari takside maddi zarar meydana gelmiştir. Ayrıca, E.A.T isimli bir şahıs da darp sonucu yaralanmıştır.

Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde olayla ilgili olarak 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Eğlence mekânları önündeki olaylarda adı geçen A.S, S.A, M.E, Ş.K, Z.G ve E.A.T isimli şahıslar yakalanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 01.02.2024 ve 05.02.2024 tarihlerinde adı geçen 6 şahsın sorguları gerçekleştirilmiştir.

Sorguları tamamlanan A.S, Z.G ve M.E isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır. Ancak, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.A ve Ş.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer taraftan, E.A.T isimli şahıs tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.