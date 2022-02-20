ISPARTASPOR, DEPLASMANDA GALİP GELDİ

TFF 2'inci Lig 26. haftada Isparta32spor, 51 puanla lider durumda olan Pendikspor'a konuk oldu. Seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Maçta oyun üstünlüğünü kazanan Ispartaspor, kontra atak sonucu 49. dakikada Cemal Ali Kızılateş'in golüyle 1-0 öne geçti. Pendikspor ataklarını iyi karşılayan Ispartaspor skoru korudu ve maç sonu Pendik'ten 1-0 galip ayrıldı.

Isparta32spor, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Pendikspor'u evinde mağlup ederek seriye son verdi.



