2021 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI BAŞLADI

İl Müftülüğü toplantı salonunda kahvaltılı olarak yapılan açılış programına İl Müftüsü Bayram Şahin, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Şefleri Vaizler ve basın mensupları katıldı.“Camiler, Din Görevlileri ve Vefa” temalı basın açıklamasında İl Müftüsü Şahin özetle şunları söyledi: “Mümin ve cami, birbirlerini onaran iki vefalı dosttur. Camiler erkeğiyle kadınıyla; büyüğüyle küçüğüyle; yaşlısıyla genciyle; tüm inananların kendilerini yetiştirdiği, olgunlaştırdığı; kırılan ve dökülen yanlarını tamir ettikleri mekânlardır. Camilere hayatlarını vakfeden; mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükselten din görevlileri bahtiyar bir zümredir. Din Görevlileri; Asli görevlerini ifa ederek milletimize yaptıkları manevi rehberliğin yanında; Vefa Sosyal Destek Grubu’nda, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’nde özveri ve fedakarlıkla görev alarak milletimizin en derin hürmet ve muhabbetlerine hakkıyla mazhar olmuşlardır.Bu vesileyle, tüm din görevlisi kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, ahirete irtihal edenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.”Basın açıklamasının ardından haftanın hatırası olarak personel ve basın mensuplarıyla birlikte fotoğraf çekildi.