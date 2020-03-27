Yıllardır kapalı kalan çadırlar bakımdan geçirildi

Yıllardır açılmayan çadırlar tadilattan geçirildi, eksiklikleri tamamlandı, çadır kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın” dedi.Isparta Belediyesi envanterinde bulunan ve yaklaşık 15 yıldır hiç açılmadığı tespit edilen içerisinde, mutfak ve sahra çadırlarının da buluğu çok amaçlı çadırlar Milli Egemenlik Stadında bakımdan geçirildi.Belediyenin İtfaiye ekipleri ile 100 kişilik ekip tek tek çadırları açarak eksik malzemelerini tespit etti, hasarlarını onardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de stada gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son zamanlarda ülke olarak deprem, çığ felaketi gibi çok sayıda afet yaşandığını söyleyerek, yapılan çalışmanın tatbikat olduğunu ve son günlerde yaşanan Korona Virüs salgını ile ilgili olmadığını söyleyerek “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Sadece elimizdeki malzemelerin kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz” dedi.Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de afetler yaşandığını ve son olarak geçen gün Rusya’da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dünyanın her yeri sallanıyor, Rusya’da son olarak 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ne zaman hangi ülkenin, hangi insanın afetle karşı karşıya kalabileceği bilinmiyor” şeklinde konuştu.Belediye olarak salgın hastalıkla ilgili de çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, şunları söyledi:“Hem dezenfekte, hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama, bilgilendirilmesi anlamında çok sayıda çalışma içerisindeyiz. Hem kamu hastanelerimizin hem özel hastanelerimizin çadır talepleri oluyor. Bir şüpheli hastamız geldiği zaman onun ilk muayenesinin yapılacağı 10 çadırı hastanelerimizin önüne kurduk, sağlık sektörünün hizmetine verdik.Arkadaşlarımız depolarımızda çadırlarımızın olduğunu bize bildirdi. Yaklaşık 15 yıldır hiç açılmayan 24’er metrekarelik 27 adet çadırımızın olduğunu gördük. 2 adet de sahra ve mutfak çadırlarımızla birlikte tam teşkilatlı güzel bir tertibatımızın olduğunu gördük.Yaklaşık 15 yıl önce bunlar temin edilerek belediyemize sağlanmış. Bunları açtığımızda tadilat olması gereken çadırlarımız var. Ekiplerimiz bu çadırları en kısa sürede nasıl kurabiliyor, bunun tatbikatını yapıyoruz. Bu çadırlar afet durumunda nasıl vatandaşımızın hizmetine sunulabilecek, açıldığı zaman arızalı olmaması gerekiyor. Afet anında onaralım, parçayı getirelim şeklinde bunu temin etmek mümkün olmayacaktır. Kışın -10, -15 derecede soba kurulabilecek, elektrik çekilebilecek tam teşekküllü çadırlarımız. 15 yıldır hiç açılmamış. Açtık temizledik. İtfaiye ekibimiz, afad ekibimiz, bu kurulumda görev alan arkadaşlarımızın hepsi burada. Bu çadırları onarıp, kuracağız ardından, toparlayıp istifleyeceğiz.Öncelikle afet anında hemen nerede olduğunu bildiğimiz malzemelerimiz var, en kısa sürede bunu kurabilecek ekibimiz var ve bilinçleniyor. Personelimiz 100 kişiye yakın bu çadırların nasıl kurulacağına ilişkin eğitim alıyorlar.Bir afet anında devletimiz bize destek gönderesiye kadar biz burada bu işlemleri yapabilecek bir güçteyiz. Belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yaparak buradaki hazırlıklarını tamamlamaktadır.Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Bu çok önemli. Salgın hastalık olunca, biz bunları koyunca sosyal medyada ve kamuoyunda farklı düşünceler ortaya çıkmış olabilir. Ancak bunları yapmak zorundayız. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Sadece elimizdeki malzemelerin, aparatların yeniden kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz. Allah bizlere afet yaşatmasın. Her duruma da hazırlıklıyız”