111 Caddede deforme olan şerit iki saatte asfaltlandı

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce şehir içerisinde deforme olan asfaltlarda yenileme çalışmaları yapılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Çarşı Polis Karakolundan eski Devlet Hastanesine gidiş yönü olan 111.Caddede meydana gelen asfalt deformesi giderildi.Yaklaşık bir kilometrelik yolda çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gidiş istikametinde sol şeridi freze ile kaldırdı. Çalışmaların ardından yol asfaltlanarak toplam iki saatlik hızlı bir çalışma sonrasında trafiğe açıldı.Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri ve 111 Caddede dükkanları bulunan esnaf Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, caddede çukurlardan dolayı kazalar yaşandığını söyledi. Başaran, “Mahallemize asfalt çalışması yapılıyor. Isparta’mızın en işlek caddelerinden birisi olan 111 Caddede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. İki saat içerisinde asfaltımız tamamlandı” dedi.Yolda sorunlar bulunduğunu ve bu sorunun giderilmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden esnafta, “Çalışmalar iki saat içerisinde tamamlandı. Allah razı olsun” görüşlerinde bulundular.