Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz Fatmanur Çevik Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında koparmada 95kg kaldırarak dünya ikincisi, silkmede 108kg kaldırarak dünya üçüncüsü ve toplamda 203kg kaldırarak dünya üçüncüsü oldu.
Isparta en son dakika yerel haber sitesi. Merkez, 32, ajans, gazete, reklam ve Türkiye güncel internet siteleri haberleri için tıklayın
Isparta Haber ve Reklam Ajansı. Türkiye, Şehir ve İlçelerdeki Son Dakika Gelişmeleri Haber Sitemizde.
Isparta'nın en büyük yerel online haber sitesi, Isparta haberlerini en güncel hızlı bir şekilde sadece ispartahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.