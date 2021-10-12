Başdeğirmen: “Sanayici şehrin kalbidir”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesindeki sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sanayicinin, bulunduğu şehrin kalbi olduğunu söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesindeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, yönetim kurulu ve iş insanlarının istek talep ve önerilerini dinledi.Sanayinin Türkiye’de önemli bir sektör olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ülkemiz bugün çok sağlam bir şekilde ayaklarını yere basabiliyorsa, dünyaya ürünleriyle hizmet edebiliyorsa bu sanayicilerimizin sayesindedir. Bir belediyeci olarak sizlerin vermiş olduğu vergilerden Isparta’mıza ne kadar çok hizmet ettiğimizin de bilincindeyiz” dedi.Devletin kendilerine gönderdiği aylık paraların verilen vergilerle orantılı gittiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Sizler ne kadar çok ticaret yaparsanız ne kadar çok üretir, satarsanız, ne kadar çok da vergi öderseniz şehrimiz onun kadar fazla gelişiyor. Isparta’daki döktüğümüz asfaltlar, yapılan temizlikler, diktiğimiz çiçekler ve her türlü yatırımın büyük bir bölümü sizlerden geliyor. Sanayici ülkenin olduğu gibi o şehrin de kalbi. Sizler ürettikçe, vergi verdikçe bizler çok daha refah düzeyi yüksek il haline geliyoruz” şeklinde konuştu.Sanayinin gelişmesinin, üretimin artmasının istihdamın da artmasını sağladığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, Ispartalı sanayicilerin yapmış olduğu çalışmaların kendisini mutlu ettiğini aktardı. ITSO başkanlığı görevini bıraktığında Isparta’nın ihracat değerinin 216 milyon dolar olduğunu şu anda bu rakamın 320 milyon dolara çıktığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “2023 yılı için ortaya koymuş olduğumuz bir hedef vardı. Devletimiz 500 milyar dolar hedefi koymuştu, Isparta olarak biz 500 milyon dolar olarak hedef koymuştuk” derken, bu hedefin yakalanabileceğini aktardı.İhracatın önemli bir kısmının da OSB’deki iş insanlarıyla sağlandığını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, sanayicilerin şehre katkı verirken, belediye olarak da kendilerinin her zaman sanayicinin yanında olduklarını dile getirerek, OSB’ye belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut da Başkan Başdeğirmen’in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.