Borsamız Kalite Belgesini Yeniledi

#IspartaTicaretBorsas

TS EN ISO 9001 belgesini 11 Ocak 2011 yılında hak kazananı, üyelerine sağladığı kaliteli hizmet standartları dolayısıyla TSE Kalite Yönetimi sertifikasını korumaya ve yenilemeye devam ediyor.Bu kapsamda, TSE Antalya Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Sevgi Kocabaş denetiminde yapılan toplantıya Borsamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ali Koyak, Akreditasyon sorumlusu Veli Karaçay, Kalite Yönetimi Sorumlusu Nurgül Barlas katıldı.Kanun çerçevesinde, TS EN ISO 9001 standartlarını yerine getiren Borsamız, 12.10.2021 tarihi itibariyle TSE belgesini yenilemeye hak kazanmıştır. Isparta Ticaret Borsası olarak, üyelerimize sunduğumuz hizmete katkı sağlamak amacıyla ulaşılan başarının, Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.ITB