Isparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye Başladı

Isparta Deri OSB Atık Deri Kokusu Mahalle Sakinlerini Sinirlendirdi!



Isparta'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), son günlerde yaşanan yoğun atık deri kokusuyla çevre sakinlerini çileden çıkardı. Özellikle Vatan, Ayzmana ve Halıkent mahallelerinde etkili olan bu ağır koku, yaz mevsiminin sıcak günlerinde pencerelerin ve balkon kapılarının açık olduğu saatlerde mahalle halkını rahatsız etti. Kokunun şiddeti o kadar büyüktü ki, bazı vatandaşlar neredeyse gaz maskesi takmak zorunda kalıyordu. Yetkililerden bir an önce çözüm talep ediliyor.

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Isparta'nın önemli sanayi bölgelerinden biri olan Deri Organize Sanayi Bölgesi, bölgede deri üretim ve işleme faaliyetlerinin merkezini oluşturuyor. Ancak son dönemde, bölgedeki atık deri kokusu mahalle sakinlerinin sabrını taşırmış durumda. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, kokunun yayılma etkisi daha da şiddetlenmiş, vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsızlık duymaya başlamıştır.

Vatan, Ayzmana ve Halıkent mahallelerinde yaşayan insanlar, sabah saatlerinde serinlemek için açık bıraktıkları pencereleri ve balkon kapılarını, yoğun atık deri kokusuyla karşılaşarak kapatmak zorunda kalıyorlar. Koku o kadar keskin ve ağır ki, nefes almayı zorlaştırıyor ve günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, bu durumu yetkililere birçok kez bildirmelerine rağmen, çözüm konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığından şikayetçi. Gün geçtikçe artan şikayetler, kokunun etkisinin sadece mahalle sakinlerini değil, aynı zamanda çevre esnafını ve okul çocuklarını da olumsuz etkilediğini gösteriyor.