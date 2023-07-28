Gönen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gönen İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 150 Dekar Tarım Alanı ve 1 Hektar Orman Zarar Gördü

Isparta - Gönen ilçesine bağlı İğdecik Köyü yakınlarında başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyümüştü. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahalelerini hemen gerçekleştirdi. Yangının büyümesini önlemek için 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 150 personel bölgeye sevk edildi.Isparta Valisi Aydın Baruş, yangın bölgesine gelerek Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve İlçe Kaymakam Vekili Tahsin Aksu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Baruş, söndürme işlemini ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti.Yangın neticesinde, 150 dekar tarım arazisi ile bir hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Ancak ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Şu an ise soğutma çalışmaları devam ediyor.Vali Aydın Baruş, yangının kontrol altına alınmasında ekiplerin zamanında müdahalesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle yaz döneminde vatandaşlardan bahçe ve piknik alanlarında ateş yakmamalarını istedi. Son günlerdeki rekor hava sıcaklıklarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Vali Baruş, vatandaşları ormanları korumaya ve yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.Gönen ilçesinde aynı gün içinde Senirce Köyü ve Süleyman Demirel Havalimanı yakınlarında da tarım arazilerinde yangın çıktığı bildirildi. Bu bölgelerde de soğutma çalışmaları başlatıldı ve yetkililer tarafından gerekli incelemeler yapıldı.Vali Baruş, vatandaşlara 112'yi aramalarını hatırlatarak, ormanları koruma çağrısını yineledi ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.