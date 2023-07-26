Isparta'da Yılan Görülme Vakaları Arttı

Isparta ve Diğer İllerde Yılan Vakalarında Artış: Endişe Verici Durum!

Türkiye genelinde yılan vakaları gün geçtikçe artış gösteriyor. Özellikle Isparta ve diğer illerde yılanların görülme sıklığı endişe verici boyutlara ulaştı. Uzmanlar, vatandaşları yılanlar konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında artış yaşanıyor. Evlere kadar giren yılanlar, özellikle çatılı evlerde görülmeye başlandı. Uzmanlar, çatısı olan vatandaşları, geceleyin duydukları tıslama seslerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Bu seslerin yılan kaynaklı olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak yetkililere haber verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'deki yılan vakalarının yanı sıra dünya genelinde de yılanların artan bir sorun olduğu vurgulanıyor. Sunshine Coast Yılan Avcıları, kırsal alanlarda her 3 evden birinde kesinlikle bir yılan bulunduğunu açıklıyor.

Yılanların çatılarda olumlu etkilere sahip olabileceği ancak olumsuz yönlerinin de önemli olduğu ifade ediliyor. Çatıda dolaşan yılanların evin içine atık bırakabileceği ve tavanda lekelere neden olabileceği belirtiliyor. Eğer çatıda dolaşan yılan dişi ise, üreme mevsiminde erkek yılanları da çatıya çekebileceği ve birden fazla yılanın çatıda dolaşması sorununa yol açabileceği uyarısı yapılıyor.