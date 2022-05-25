

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde personele yönelik Orman Yangınlarıyla Mücadele eğitimleri tamamlandı.Eğitim programları, Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, Şube Mühendisleri, Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 Orman İşletme Müdürlüğünden; İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve orman yangınlarına müdahale personelinin katılımı ile Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirildi.Isparta ve Burdur il Merkezlerindeki işbaşı eğitimlerine büyük orman yangınlarında kurumlar arası koordinasyon çerçevesinde AFAD, 112, UMKE, Emniyet ve Jandarma birimleri, Belediye itfaiyeleri, Karayolları ekipleri de iştirak ederek birlikte ortak tatbikat yapıldı.Programlarda; Orman yangınlarıyla mücadele, Haberleşme, Orman yangınlarını etkileyen faktörler, Mücadele stratejisi, Su-köpük kullanımı ve şerit açma, Arazi Şekillerine göre yangınlar, Yangın çeşitleri ve söndürme metotları, Soğutma, Yangın ekip araçları, El aletleri, Kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rifat Ataş eğitim programlarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda “Tabii kaynaklarımız olan ormanlara en çok zarar veren etmenlerden birinin orman yangınları olduğunu, çıkan yangınlarda can ve mal kayıplarının yaşandığını, Orman yangınlarının biyolojik zenginliklerle birlikte içinde barındırdığı flora ve faunaya da zarar verdiğini, Orman yangınlarıyla mücadelenin tehlikeli ve zor bir çalışma olması nedeniyle mücadele tekniklerinin çok iyi öğrenilerek, her yönden hazırlıklı olunması gerektiği talimatında bulundu.Bölge Müdürümüz ayrıca eğitimin hazırlanması ve sunumunda görevli personele teşekkür ederek 2022 yılının, Ülkemiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz için yangınsız geçmesini ve tüm personele de kazasız, belasız bir yıl olmasını diledi.