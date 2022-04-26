Isparta'da üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da yaza özel kampanyalar son hızla devam ediyor.
Arya Köşe ve koltuk takımı kısa bir süre için 3+3+1+1. 13 Bin ₺
285*245 köşe takımı yatak ve sandık olabilme özelliği ile muhteşem bir inegol mobilyası tay tüyü kumaş üstelik sadece 5500 ₺'ye ısparta İkizler mobilya'da berjer ve püf fiyata dahil değildir püf +berjer 600+600= 1200 ₺'dir
Sadece 10 takım için geçerli fiyat üstelik kredi kartı ile 4 taksit imkanı...
İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!
Adres: Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22
Telefon: 0536 499 03 99
Arya Köşe ve koltuk takımı
285*245 köşe takımı