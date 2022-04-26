MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA!

Isparta'da üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da yaza özel kampanyalar son hızla devam ediyor.

İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!

Adres:

Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22

Telefon:

kısa bir süre için 3+3+1+1. 13 Bin ₺285*245 köşe takımı yatak ve sandık olabilme özelliği ile muhteşem bir inegol mobilyası tay tüyü kumaş üstelik sadece 5500 ₺'ye ısparta İkizler mobilya'da berjer ve püf fiyata dahil değildir püf +berjer 600+600= 1200 ₺'dirSadece 10 takım için geçerli fiyat üstelik kredi kartı ile 4 taksit imkanı...