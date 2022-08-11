Araç sahipleri dikkat! Motorine zam!

Son dakika haberi: 11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 82 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 23 liranın üzerine çıktı.

MOTORİNE ZAM

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ZAM SONRASI FİYATLAR

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 1 liralık indirimin ardından bugün de 82 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 23 liranın üzerine çıktı.Motorine 5 Ağustos'ta 1,15 TL, bugün ise 1 TL indirim gelmişti.Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.