PAZAR YERİ KURULACAK YERLER
08 MAYIS - 15 MAYIS 2021 Tarihleri arasında
- PAZAR YERİ - MAHALLELER
- SALI PAZARI : Piri Mehmet, Bağlar, İstiklal, Çelebiler, Kepeci, Doğancı, Yenice, Gülistan, Hızırbey, Kutlubey, Turan, Gazi Kemal, Yayla, Kurtuluş, Sülübey
- ÇARŞAMBA PAZARI:Davraz, Karaağaç, Sermet, Vatan, Keçeci, İskender,
- HALIKENT PAZARI:Halıkent, Ayazmana, Halife Sultan, Emre, Sidre, Gülcü, Gülevler, Hisar
- CUMA PAZARI:Yedişehitler, Fatih, Zafer, Bahçelievler, Sanayi, Modernevler, Anadolu
- ÇÜNÜR PAZARI:Çünür, Mehmet Tönge, Akkent
- IŞIKKENT:Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Muzeffer Türkeş, Dere