Tam kapanma uygulamasıyla birlikte il genelindeki kontroller de sıkılaştırıldı. Bu kontrol ve denetimler ise kolluk personelinin ve kamu görevlilerinin gayretli çalışmalarıyla yürütülüyor.Vali Ömer Seymenoğlu Gönen ilçesinde emniyet mensuplarının yürüttüğü yol kontrollerine katılarak araçlarıyla seyahat eden vatandaşlardan; salgın kurallarına riayet etmelerini ve kamu görevlilerinin yürüttüğü çalışmalara destek olmalarını istedi.Vali Seymenoğlu ayrıca içinde bulunduğumuz Trafik Haftası dolaysıyla sürücülere trafik kurallarını da hatırlatarak tüm vatandaşların can ve mal güvenliği için sürücülerin kurallara uymalarını istedi.Vali Seymenoğlu ilçede görev yapan emniyet personeline ise başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.