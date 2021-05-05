ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde;





02.05.2021 tarihinde hakkında “Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme” ve “Yaralama” suçlarından toplam 35 yıl, 5 ay, 8 gün hapis cezası ile aranması bulunan M.Y.



03.05.2021 tarihinde hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan toplam 18 yıl, 7 ay hapis cezası ile aranması bulunan G.C.I,



İsimli şahıslar yakalanarak adli işlemlerinin ardından ilimiz kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

