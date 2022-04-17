METEOROLOJİK UYARI

(BÖLGE GENELİNDE TOZTAŞINIMI BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 17.04.2022 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 18.04.2022 23:59 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde 17.04.2022 Pazar ve 18.04.2022 Pazartesi günlerinde Antalya, Muğla. Burdur ve İsparta illeri genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımını beklenmektedir. 18.04.2022 Pazartesi günü iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ