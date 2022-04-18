İSLAMKÖY FABRİKAMIZDA

ORGANİK GÜLÜMÜZÜ

KAYNATIP DENEME

ÜRETİMİ

YAPACAĞIZ

Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, yeni projelere ilişkin bilgiler de verdi. Demir, İslamköy’de organik gül hasadı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Geçen yıllarda bilgisini verdiğimiz İslamköy Fabrika Sahasındaki 15.000 m2 lik organik deneme gül bahçemizden 2. dönem hasat gerçekleştirildi. EKOSERT Firması denetiminde yürütülen projenin geçiş süresi 2022 Ocak ayında tamamlanmış olup, bu yıl kampanya döneminde yağ çıkarmaya başlanacağından İslamköy Konkret Tesisinin yanına binası yapılarak kendi imkanlarımızla ve kendi elemanlarımızca organik üretim için 2 adet çiçek kazanı 1 adet yağ kazanı ünitesi kuruldu, denendi kampanya döneminde sadece kendi organik gülümüzü ayrıca kaynatarak deneme üretimine başlanacaktır.

Yine Ekosert ve çevrecilerin talep ettiği Soğutma Kulesi 2021 yılında saatte 80.000 m3 soğutma kapasiteleri olan kule satın alınıp hizmete sokuldu ve soğutulan suyun tekrar kullanımı sağlandı. Bu nedenle sudan tasarruf ve zamandan kazanç sağlandığı için çevrecilerin talebi yerine getirildi. Onun için Hem Güneykent Fabrikamıza hem de İslamköy Fabrikamıza da kurularak aynı faydalardan yararlanma sağlanması ve çevre kanununun emrini yerine getirmek amacı ile 2022 yılında Birliğimizce malzemeleri temin edilerek kendi teknik personellerimizce Kılıç Fabrikası için alınan soğutma su kulesine bakılarak yapıldı, denendi ve hizmete hazır hale getirildi. Maliyetleri %50’nin altına indirildi.

Ayrıca bizim ürettiğimiz gülyağı, gülsuyu, gül konkreti, gül absolütü ve fenil etil alkol gibi ürünlerin %95’i yurt dışına satıldığından dünyadaki ECOVADİS, SEDEX gibi Sosyal Uygunluk programlarını yapan, denetleyen kuruluşların raporları doğrultusunda pazarlardaki devamlılığımızı sağlamak için kuruluşların önerdiği tüm çalışmalar 2021 yılı boyunca yapılıp tamamlanmış ve kabul görmüştür. Gerekli ruhsatlar alınmıştır” dedi.

