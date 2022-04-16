VALİ SEYMENOĞLU ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTU

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayının en güzel olgularından biri olan iftar sofraları kurulmaya devam ediyor.

Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta merkez ve merkez köylerde ikamet eden 84 aile ve 112 çocuğun katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğretmen evinde düzenlenen iftar yemeğinde Vali Seymenoğlu, çocuklar ile yakından ilgilenerek, bol bol fotoğraf çekilerek, sohbet etti.

Akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlar açılırken, yemek sonrası Vali Seymenoğlu, ailelerle sohbet ederek, çocuklara sıcak bir yuva sağladıkları için teşekkür etti.

