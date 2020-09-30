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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 -87-

Karar Tarihi : 29/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.09.2020 Salı günü saat 16.00’ da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

İlimiz Merkeze bağlı 1118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde COVID-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar Köyü’nün 15 Eylül 2020 tarihi saat:17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat: 17.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmişti.

Ancak vakaların görülmeye devam etmesi ve son vakanın 24.09.2020 tarihinde görülmesi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Küçükhacılar Köyünde 29 Eylül 2020 Salı günü saat 17.00 itibariyle 10 (on) gün boyunca karantinanın devam etmesine,

Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına;

Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.29.09.2020