Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı

“Pes edersek kaybederiz”

Bağımlılıklarla Mücadeleye Devam

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısı Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya katıldı. Pandemiyle ve bağımlılıkla mücadele ana gündem maddesiyle gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara bilgilendirmede bulunuldu.Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Seymenoğlu pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek bundan sonra da saha çalışmalarında muhtarların aktif şekilde rol almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Vali Seymenoğlu, “Bu salgını bir afet olarak görüyoruz. Onun için elimizden geldiğince elbirliğiyle bu salgının üstesinden gelmeye çalışacağız. Tabi sadece muhtar arkadaşlarımız değil sizlerle beraber alanda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de zorluklar yaşıyor. Ne olur vatandaşlarımızı uyaralım, biraz daha sıkı ve ciddi uyarmamız lazım aksi takdirde bir köyün karantinaya alınması bir mahallenin veya sokağın karantinaya alınması orada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hem ekonomik olarak hem sosyal olarak en az 15 gün sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Onun için bunu ne olur ciddiye alalım.”“İlimizde salgın ilk aylardan çok çok daha kötü devam ediyor arkadaşlar. Bakın ilk 5 aydaki ölüm sayımızı Ağustos ayında katbekat aştık. Ağustos ayındaki ölümlü vaka sayımızın da şu ana kadar 2 katına çıktık. Bu ne demektir? Merkezdeki mahalle muhtarlarımızın vatandaşlarımıza yönelik biraz daha gayret içerisinde olması lazım. Tamam yorulduk hep beraber belki yorulduk ama yorulmak demek pes etmek demek pes edersek kaybederiz. Bu vaka sayıları daha da artar arttıkça da bu sefer sosyal hayata, ekonomik hayata yeniden farklı kısıtlamalar gelebilir. İdari para cezaları şu anda uygulanmaya başladı ve tahsilatı da başladı. Açılmış restoranlar, kafeler veya işte diğer berberler vesaire gibi açılan yerler sürekli denetleniyor. Ve arkadaşlarımız ilk uyarıyı yapıyor, ikincide para cezası, üçüncüde kapatma işlemine başlıyoruz. Şimdi kulaktan kulağa zaten duymaya başlayacaksınız kapatmaya başladığımız onlarca iş yeri var. Vaka sayılarının arttığı hep beraber gözlemliyoruz. Bunun frenleyebilmemiz için bugüne kadar il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uyulup uyulmadığına dair sizlerin ve bizlerin takiplerini devam ettireceğiz, biraz daha artırarak devam ettireceğiz. Ama eninde sonunda da bunu başaracağız bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.Toplantının bir diğer gündem maddesi olan bağımlılıkla mücadele için ise kararlılık mesajı veren Vali Seymenoğlu, “Bağımlılıklar maalesef çevremizde rahatsızlıklar yaratmaya devam ediyor. Salgın, yapmamız gereken işleri engellememeli, belki önem sırası değişmiş, harcayacağımız zaman azalmış olabilir ama gündeminizden bağımlılıkla mücadeleyi çıkarmamız lazım. Buradan şuraya geleceğim geçtiğimiz yıllarda metruk binaların köylerde, ilçe merkezlerinde ve belde merkezlerinde yıkılmasına dair aldığımız bir karar vardı. Buna ilişkin epeyce bir yol kat ettik. Sizlerin de desteği ile belediye sınırlarında belediye başkanlıkları, köy sınırlarında İl Özel İdaresi tarafından birçoğu yıkıldı ve takibini de yapıyoruz. Bunları da bir an önce yıkıp ortadan kaldırmamız lazım." dedi.Toplantıda İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük narkotik suçlarla mücadele konusunda sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalara dair birer sunum gerçekleştirerek muhtarları bilgilendirdiler.Toplantı sonunda ise İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya pandemi başından bugüne kadar Isparta’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken son aylarda yaşanan vaka ve ölüm artışlarına dikkat çekti. Karakaya filyasyon kapsamında olan vatandaşların 14 gün boyunca hiçbir şekilde ikametlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu.