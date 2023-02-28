Esnaf teşkilatı

afetzedelerin yanında

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilk günden itibaren ilimize gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Afetzedelerin ihtiyaç duyduğu tüm insani yardımları seferber eden Birlik Başkanı Tural ve beraberindeki oda başkanları bugünde KYK yurtlarında kalan depremzede misafirlerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi hemen çözüme ulaştırdı.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki oda başkanları da ilk günden itibaren hem deprem bölgesi hem de bölgeden ilimize gelen afetzedeler için seferber oldu. Isparta’daki KYK Yurtlarında misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları için birliğin ve odaların tüm imkanlarını seferber eden Başkan Tural, bugün bir kez daha afetzedelerle bir araya geldi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Oda başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette Birlik Başkanı Tural, KYK yurtlarındaki çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. KYK yurtlarında oluşturulan kreş ve ana sınıflarındaki afetzede çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Tural’a çocuklarda büyük sevgi gösterdi. Çocuklara oyuncak vererek sevindiren Başkan Tural, daha sonra yetişkin afetzedeler için KYK yurtlarında oluşturulan depolara esnaf ve sanatkarların katkılarıyla hazırlanan giyim malzemelerini teslim etti.Buradaki görevliler tarafından kendisine ayakkabı ihtiyacının olduğunun belirtilmesi üzerine Başkan Tural, hemen harekete geçti ve ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

KYK YURTLARINDA SÜREKLİ SAÇ VE YÜZ BAKIM HİZMETİ VERİLECEK

Başkan Tural depolarda gönüllü olarak çalışan görevlilere de teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

KYK Yurt Müdürlüğü idaresini de ziyaret eden Başkan Tural, burada depremzedeler için tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendi ve ihtiyaç kadar tekerlekli sandalyenin temin edilmesini sağladı.

Berberler ve Kuaförler Odası tarafından KYK yurtlarında sağlanan saç sakal ve yüz bakımı hizmetini de yerinde inceleyen Başkan Tural, tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderileceğini, buralarda sürekli kuaför bulundurulacağını bayan kuaförlerinin de çeşitli periyotlarda gelerek hizmet vereceklerini açıkladı. Birlik Başkanı Tural, afetzede vatandaşların diğer taleplerini de tek tek dinleyerek, çözüm buldu.

DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

KYK Yurtlarına yaptığı ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tural,

"Ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük yıkıcı deprem yaşadık. Dolayısıyla depremde zarar gören vatandaşlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde KYK yurtlarında, apartlarda, otellerde misafir ediliyor. Bugün de ilimizde KYK yurtlarında kalan misafirlerimizi oda başkanlarımızla ziyaret ettik. Onlara kışlık kıyafet getirerek, çocuklarımıza oyuncak dağıtarak yanlarında olduğumuzu göstermek, acılarını paylaşmak istedik. İlimizde 12 bine yakın depremzede kardeşimiz var. Onlara esnaf ve sanatkarlarımız adına yardımları ulaştırıyoruz. Esnaf Odaları Birliği olarak devletimizin milletimizin yanındayız. Aynı zamanda berber ve kuaför hizmeti verilmesi noktasında KYK Yurt Müdürlerimizle görüşmek suretiyle yurtlarda yer temin edilerek buralarda gerekli malzemenin temini sağlanmış olacak. Böylece misafirlerimiz burada her zaman saç ve yüz bakımlarını yaptırabilecek." dedi.