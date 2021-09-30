FUNCİTY, EĞLENCENİN TAM KALBİ!

Ailenizle en eğlenceli bir gün geçirin! Isparta'da eğlence merkezi mi arıyorsunuz? Gelin ve Funcity'yi ziyaret edin!

FUNCİTY

Iyaşpark 1. Kat

FUNCITY'NİN YENİ TANITIM VİDEOSU

Bowling, daha büyük bir arkadaş veya aile grubuyla oynandığında en eğlencelisidir! 8 şeritli Bilardo salonunda eğlenceli bir bowling için hazır mısınız? Bowling, çocuğunuzun partisi, aile etkinliği veya takım gezileri için de harika bir aktivitedir!Isparta'da kendinizi eğlence, heyecan ve macera dünyasına bırakın. Çok çeşitli oyun ve aktivitelerle FUNCITY, her yaştan misafire hitap etmektedir. Üst düzey atari oyunları ve kapalı mekan, araba yarışı simülatörlerinden bowling, bilardo ve karaokeye kadar konuklar, bu benzersiz eğlence merkezinde kendilerini her dakikanın tadını çıkarırken bulacaklar. Peki, ne bekliyorsun? Arkadaşlarınızı ve ailenizi getirin...! Funcity sizi eğlencenin ve heyecanın tam kalbine davet ediyor...!Bir turnuva planlıyorsanız, Funcity büyük gruplar için tüm etkinlik fikirlerine sahip. Üstelik otopark sorununuzda olmayacak...!