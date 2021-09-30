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EĞİRDİR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE KOOPERATİFİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

EĞİRDİR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE KOOPERATİFİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*EĞİRDİR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE
KOOPERATİFİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK; ‘BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR,
HER ALANDA KOLLEKTİF ÇALIŞMALIYIZ.’
 
Eğirdir Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kurma çalışmalarından ilimiz Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi ile ortaklaşa  ilçemizden bir grup girişimci kadın, üretim ve işletme kadın kooperatifi hakkında bilgilendirme, istişare eğitimi 30 09 2021 tarihinde Eğirdir Belediye toplantı salonunda verildi. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından koordine edildi.
Eğitim toplantısına Isparta Vali Yardımcısı Ayşe KARACA,  Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler  İl Müdür Yardımcısı  Özlem TOP ve Isparta Ticaret İl Müdürü  Mehmet Akif ÜLGER  ve Eğirdir SHM  Müdürü Jale GÖZÜBENLİ ve personeli katıldı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘Herşeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor. 21. Yüzyıl kürsel ekonomiden bahsediliyor, kolektif çalışmayla, kurumsal yapıyla artık faaliyette bulunmamız artık vazgeçilmez oldu. Artık her alanda kollektif çalışmalıyız. Bu çalışmada sağlam bir kurumsal yapıyla yolumuza devam etmeliyiz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerde daha rantıbıl ve başarılı olmalıyız. Bunun için içinde bulunduğumuz çağda bayanlar üzerinde olabilir, gençlik üzerinde olabilir, yaşlılar üzerinde olabilir, her türlü faaliyetlerimize özellikle ekonomik ve sosyal faaliyetlerde kesinlikle birlik beraberlik içinde olmamız lazım, atalarımız söylüyor, birlikten kuvvet doğar. Bu anlamda ben bu toplantının çok faydalı olacağını tahmin ediyorum. İnanıyorum ki, arge çalışmalarını, fizibilite çalışmalarını yaparak ayakları yere basan çok başarılı faaliyetler yapacağınıza inanıyorum.’ dedi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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