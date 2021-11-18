Keçeci Mahallesi’nde uzun yıllar önce yapılan ancak son yıllarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle yeniden inşa edildi.Keçeci Mahallesi’nde yıkılma tehlikesi bulunan ve araçlar ile vatandaşların geçişlerinde güven vermeyen köprü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle belediye ve DSİ işbirliğinde yıkılarak, yeniden yapıldı. Korkulukları da yenilenen köprü, araç ve vatandaşların kullanımına sunuldu.Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, köprünün uzun yıllar önce yapıldığını ancak son yıllarda sallanması nedeniyle tehlike arz etmeye başladığını, durumu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e aktardıklarını belirten Büyükleblebi, köprünün sağlıklı şekilde yeniden yapıldığını ifade etti. Büyükleblebi, “Burası aynı zamanda mahallemizin çocuklarının okul geçiş yolu. Ailelerimiz köprünün sağlıksız oluşundan dolayı çocukları için tedirgin oluyorlardı. Bu durumu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e anlattığımız da kendisi de sağ olsun duyarlılık gösterdi. Sayın başkanımız konuyu DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüştü ve işin takipçisi oldu. Köprümüz yıkıldı ve yeniden sağlıklı bir şekilde yapıldı. Mahalle sakinlerimiz buradan artık daha rahat geçecek. Başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere yapımda emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğüne de kendim ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.