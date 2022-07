Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali renkli görüntülerle başladı. Festival, 20 kilometrelik gece turuyla start alırken, tura Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de pedal çevirerek eşlik etti. Şehirdeki bisiklet yollarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bisiklet yoluna karşı farklı bir duyarlılık gösteriyoruz. Sadece bisiklet değil her spor dalına destek veren bir belediye olmaktan son derece memnunuz” dedi.Isparta Belediyesi, kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal birçok etkinlik gerçekleştiriyor ve bu etkinliklere öncülük yapıyor. Bu sayede şehre gelen misafirlere Isparta’nın güzellikleri anlatılıyor. Bu yıl 3’üncü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali de Isparta Belediyesi sponsorluğunda yapılıyor. 3 ülke ve 18 şehirden gelen toplam 120 bisikletçi Gökçay Mesirelik Alanında kamp kurdu. 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek olan Uluslararası Bisiklet Festivalinde bisikletseverler pedallarını Isparta’yı tanımak için çeviriyor. Isparta’da yaşayan bisikletseverler de bisiklet gruplarına eşlik ediyor.Uluslararası Bisiklet Festivali, gece turuyla başladı. Kamp alanından hareket eden bisikletçiler, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na gelerek, bisikletçileri yalnız bırakmadı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3. Uluslararası Bisiklet Festivaline katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu belirtti. Isparta Belediyesi olarak spor konusunda ellerinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele verdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, göreve geldiklerinde 8,5 km olan bisiklet yolunu bugün itibariyle 27 km’ye çıkardıklarını ve 2023 yıl sonu hedefinin ise 86 km olacağını aktardı.Başkan Başdeğirmen, “Tüm müdürlüklerimiz ve ekiplerimizle buradayız. Sizlerle bisiklet sporunu en güzel hale getirip, farkındalık oluşturmak için bu tür festivaller çok önemli. Bisiklet yoluna karşı farklı bir duyarlılık gösteriyoruz. Bisiklet her zaman ferdi ve ekip olarak yaptığımız bir spor. Bu spor dalına göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizleri memnun ediyor. İl dışından gelen bisikletçi arkadaşlarımız var. Festivalle birlikte Isparta’mızı onlara tanıtma imkanımız olacak hem de şehrimizin turizm elçisi olarak gittikleri yerlerde bizlerden bahsedecekler. Sadece bisiklet değil her spor dalına destek veren bir belediye olmaktan son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu festivalin sağlıklı yaşamak ve birlik, beraberlik için bir vesile olmasını temenni ediyorum. Kazasız, zararsız bir bisiklet turu ve bisiklet festivali diliyorum” şeklinde konuştu.Vali Aydın Baruş, Uluslararası Bisiklet Festivalinin tüm bisikletseverleri bir araya getirmesi bakımından önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Bisiklet Festivali için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür eden Vali Baruş, “Günümüz şehirlerinde insanlarımızın en fazla yakındığı sorunlardan biri de fiziksel hareketsizlik sonucu sağlık problemleriyle karşılaşmak. Durağan hayat, fiziki harekete çok açık olmayan bir hayat maalesef birçok hastalığa sebep olabiliyor. Vücudumuzda hastalığa bağlı şikayetlerin bir çoğu bu nedene bağlı. Bu nedenle spor yapmak şehir insanı için çok önemli. Bisiklet de insanın fiziksel hareketini sağlama, formda kalma araçlarından birisi. Çok önemli bir spor. Vücudumuzun tüm kaslarına hitap ediyor. Bisiklet sporu aynı zamanda birçok insanı bir araya getiriyor ve birbirleriyle tanışma fırsatı veriyor. Böyle bir festivalin düzenlenmesi şehrimiz adına önemli bir fonksiyona sahip. Biz de bisikletçilerimizle pedal çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim çalışma hayatımızda çok fazla fiziksel aktiviteye yer yok ama onların bu işe vesile olması bizleri de heveslendirdi. Belediye Başkanımız ve diğer kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızla birlikte pedal çevireceğiz. Önemli bir kazanım elde edeceğiz, belki bisiklet kullanım alışkanlığımız artacak. Şehrimize gelen bisikletçilere çok teşekkür ediyorum. Ispartalıları da bisiklet alanlarında bisiklet sürmeye davet ediyorum. Isparta’mızda bisiklet sürme alanları önümüzdeki süreçte çok daha fazla artacak. Bu şekilde şehrimiz çok daha fazla çocuğumuz ve gencimize bisiklet sürme imkanı sağlayacak” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından 3. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında gece turu gerçekleştirildi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndan Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde başlayan tur, Kaymakkapı Meydanı’ndan Gölcük yolu üzerini takiben Deregümü Köyüne kadar devam etti. Bisikletçiler burada kısa bir mola verdikten sonra Kayı Köyüne hareket etti. Kayı Köyüne ulaşan bisikletseverler, Kayı Köyünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na geri gelerek gece turunu noktaladı.Gece turuna katılan bisikletçiler, çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Çok güzel bir gece turu oldu. Harika bir etkinlikti. Farklı insanlarla bir arada bulunmak bir amaç uğruna bir şeyler yapmak çok güzel oldu. Hem spor oldu, hem de keyifli etkinlik oldu. Isparta güzel bir şehir” dediler.Bunun yanı sıra geceyi Gökçay Mesirelik Alanında kurulan kampta geçiren bisikletçiler, sabah da Ispartalı bisikletseverlerle, belediye önünde buluşarak şehir turu gerçekleştirdiler. Son bulan şehir turunun ardından yurt içi ve yurt dışından gelen bisikletçiler üç gün sürecek festival kapsamının ilk ayağı olan Kuyucak Köyüne hareket ettiler.