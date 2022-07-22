Ustalarımız bizim baş tacımızdır

USTALARIMIZN EMRİNDEYİZ

BİZLERİ UNUTMADI

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, berberlik mesleğinin ustalarını ağırlayarak, ‘Onlar bizim baş tacımız’ dedi.IESOB Başkanı Ahmet Tural, Isparta’da berberlik mesleğinde uzun yıllar faaliyet göstereni mesleğe çok sayıda kalfa ve usta kazandıran ustaları Birlik binasında misafir etti. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay’ın öncülüğünde, geçmiş yıllarda oda başkanlığı görevinde de bulunan Zeki Danışman, Muammer Barlas, İbrahim Barlas, Ali Baykın, Vasfi Taşlıdere ve İsmail Başat, Başkan Tural tarafından ağırlandı.Birlik Başkanı Tural, yaptığı açıklamada “İlimizin nadide ustalarından, berberlik mesleğinde bulunan, Berberler Odasında yöneticilik yapmış, bu meslekte usta yetiştirmiş kıymetli büyüklerimizi, ağabeylerimizi Birliğimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. İşte bizim esnaf ve sanatkarlarımız böyle ustalarımızdan sanatı öğrenmek suretiyle bugünlere geldiler. Ustalarımızın Berberler Odamızın üyeleri üzerinde çok emekleri vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerine sağlık sıhhat uzun ömür versin. Onlar bizim baş tacımız. Biz onların emrindeyiz. Başta Zeki Danışman Başkanımız ustamız başta olmak üzere tüm ustalarımıza tekrardan hoşgeldiniz diyorum” dedi.Ustalar adına söz alan Zeki Danışman da “Bizler de başkanımıza böyle bir ahde vefada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri unutmadı. Yaşlanınca bir kenara atamadı. Bugün burada olmaktan mutluluk ve gurur duyduk. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.Ziyaret, berber ustalarının mesleklerini icra ederken yaşadıkları anılara ilişkin sohbetle son buldu.