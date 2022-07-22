ISPARTA'DA KAHVALTI LOKASYONLARININ İLK BAŞINDA AŞİYAN GEMİ GELİYOR!
Isparta'da serpme kahvaltı deyince akla ilk gelen mekanlardan biri Aşiyan Gemi Restaurant.
Konumu ve manzarası ile herkesin gönlünde taht kuran Aşiyan Gemi'de açık havada dilediğiniz gibi kahvaltı yapma deneyimi elde edebilirsiniz.
Çok çeşitli seçenekleri sayesinde herkesin damak tadına uygun lezzetler menüde yer alıyor.
Hem dışarıda hem de içeride oturma imkanı bulunan Aşiyan Gemi, deniz manzarasını aratmayan otantik atmosferi ve yeşillkler ile dolu çay bahçesiyle, dilediğiniz ürünlerle dilediğiniz şekilde kahvaltı yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Zengin kahvaltılık alternatifleri, şık sunumları, modern ortamı ile Aşiyan Gemi Restaurant, mutlaka uğranması gereken kahvaltı mekanları arasında yer alıyor.
Doğayla iç içe olmak ve yemyeşil manzaranı tadını çıkarmak isteyenler için Isparta'da Aşiyan Gemi, bahçesi olan harika bir kahvaltı mekanıdır. Efsane kahvaltılıkları, sunumları, lokasyonu ile gözünüz gönlünüz doyacak kahvaltının lezzetine bayılacaksınız.
Hafta içi hafta sonu sessiz sakin,ferah ailece yemek yenilecek bir yer arıyorsanız O zaman Isparta'da kesinlikle Aşiyan Gemi Restaurant...
-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71