ISPARTA SPOR YÖNETİMİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

DEĞERLİ ISPARTASPOR TARAFTARLARI,

Kamuoyunda bilet fiyatları için yapılan yorumlara cevap verilmesi hasıl olmuştur. Öncelikle bilinmesini isteriz ki; bilet fiyatları ile ilgili uygulanan yönetim kurulu kararımızda amaç fiyatları yüksek tutmak değil planlanmış yıllık bütçenin açık vermemesidir. Zira bir önceki yönetimden kalan 360.000 TL lik bir stat borcumuz var. İl müdürlüğü ve ilave olarak stadın kendi giderleri bulunmaktadır. Paranın % 12 sini ve personel giderlerini il müdürlüğümüz alıyor. Bununla birlikte Güvenlik firmasına ödenen bir ücretimiz var. Her taraftarında Ispartaspor sevdalısı olarak bu takıma ayda iki maç üzerinden en az 100 TL verirler düşüncesi ile hareket ettik. Gelen seyircilerimiz oldu Allah razı olsun. Gelemeyen arkadaşlarında bu karardan dolayı gelemediğini de düşünerek bu taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Bir futbol takımının seyircisiz asla büyüyemeyeceğini de gayet tabii farkındayız. Bunun için toplanan yönetimimiz aldığı karar ile Açık tribün 30 TL, Kapalı tribün 60 TL olarak bilet fiyatlarını güncellemiş olup bundan sonraki oynanacak iç saha maçlarımızda bu bilet fiyatları üzerinden devam edilecektir.

Bu fiyatlandırmadan sonra oluşan bütçe açığını da tarafımızca yönetim kurulu olarak her gelen taraftarımız adına açık tribün için 20 TL, kapalı tribün için 40 TL olmak üzere karşılayacağız.

Bu vesile ile bizim temennimiz taraftarımız desteklerini bizden esirgemesin, stadı dolduralım ve takımımızın arkasında olalım. İnşallah taraftar, yönetim ve futbol takımımız el ele 1. Lige taşıyalım.

Saygılarımızla,

ISPARTASPOR YÖNETİM KURULU