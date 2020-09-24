İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 85 -

Karar Tarihi : 23/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.09.2020 Çarşamba günü saat 08.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak;

1- Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların koltuk kapasiteleri kadar yolcu taşımalarına,

2- Mevsimlik işçi transferi öncesinde şoförler tarafından araçların dezenfekte edilerek ateş ölçümü yapılmasına ve işçilerin maske kullanma zorunluluğu konusunda uyarılmasına,

3- İşçilere verilecek yemeklerin sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek her çalışan için ayrı ayrı tabldot veya kumanya şeklinde olmasına,

4- Tasnifleme ve işleme merkezlerinde sosyal mesafe ve maske kullanma zorunluluğu konusunda gerekli önlemlerin alınmasına,

5- Tarlalarda yapılacak çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardak kullanılmasına,

6- Konaklamalı gelen işçilere aile olarak oda verilmesine,

7- Tarım işçilerince toplu çalışılan ve konaklama alanlarında en az günde bir kere ilgili Kaymakamlığınca oluşturulacak (sağlık, tarım vb.) ekiplerce denetlenmesine,

8- İlimizdeki cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat 15.00’de kılınmasına,

9- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00’den sonra olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatlerinin saat 01.00’e çekilmesinin sağlanmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 23.09.2020