TÜBİTAK Marmara Teknokent öncülüğünde başlatılan ve KADEM’in de iştirak ettiği “İnovasyonda Kadın” temalı Girişimcilik Kampına Ispartalı kadın girişimciler de davet edildi. KADEM İl Temsilcisi Gonca Kayacan; “Bir fikrim var diyen tüm kadınlarımızdan katılım bekliyoruz” dedi.



TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “İnovasyonda Kadın”temalı 5. Girişimcilik Kampı’na Türkiye genelinde “Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum” diyen tüm kadın girişimcilerin katılımı bekleniyor.



GONCA KAYACAN; “AMAÇ, KADINLARIN EKONOMİK KALKINMADA KADINLARIN PAYINI ARTIRMAK”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta İl Temsilcisi Gonca Kayacan; “Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta ve başarılı kadın girişimcilerin de sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmektedir. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla kadın girişimcilik kampı gerçekleştirilecektir. Bu kampa, “Bir Fikrim Var” diyen tüm kadın girişimciler davetlidir.



“EN İYİ 5 PROJEYE

DESTEK VERİLECEK”

Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda yapılacak değerlendirmeyle en iyi 5 projeye 25.000 TL değerinde ayni veya nakdi proje desteği yapılacaktır.



İŞTE O DESTEKLER

Bu destek şekli değerlendirmeyle ilk 5 ‘e kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde aşağıdaki şekilde olacaktır:

-TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezinde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilmesi.

-Girişimcinin projesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması halinde 25.000 TL ‘ye kadar nakdi destek verilmesi.

-Girişimcilik Kampı programından hibe desteği almaya hak kazanan adaylar ile ilgili olarak destek süresi bir yıl ile sınırlıdır. Adayların hibe desteği almaya hak kazanmalarından sonra ki 1 yıl içerisinde, resmi kuruluşlardan destek almamaları ya da aldıkları desteği TÜBİTAK Marmara Teknokent'e bildirmemeleri halinde, Girişimcilik Kampı'ndan alınan hibe destek miktarları gelecek yılın programına gelir kaydedilecektir.



TEMEL EĞİTİM BAŞLIKLARI

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde düzenlenecek olan ''İnovasyonda Kadın'' temalı V. Girişimcilik Kampının temel eğitim başlıkları şu şekildedir.

1. Girişimcilik, Start-Up, İnovasyon ve Süreç Yönetimi

2. Maliyet Analizi

3. Finansal Tablolar

4. Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

5. İş Planı Hazırlama

6. Proje Döngüsü

7. İş Planı Proje Yazım Mentörlüğü

8. Startup Analizi Nasıl Yapılır?

9. Şirket Geliştirme ve Markalaşmanın Önemi

10. Markalaşma Sürecinde Uygulanacak Stratejiler

11. Patent ve Marka Tescili/İş ve Ticaret Hukuku

12. Etkili Sunum Teknikleri

13. Canvas Modeli nedir

14. Değer Teklifi Oluşturma

15. Pazarlama