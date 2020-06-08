ISPARTA'DA ESNAFA ÖZEL DEZENFEKTE EKİBİ
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural,4 ekipten oluşan dezenfekte personelinin kurulduğunu ve esfalara ücretsiz hizmet sunacağını bildirdi.
Tural,yaptığı açıklamada; ''Normalleşme süreciyle birlikte esnafımıza ait işyerlerinin dezenfeksiyonu için Birliğimiz bünyesinde oluşturulan 4 ekipten oluşan personelimiz ücretsiz olarak işyerlerinde esnafımıza dezenfekte hizmeti vermeye başladı. Bugün ilimizdeki taksilerde ve taksi duraklarında dezenfekte yapılırken, taksici esnafımıza da Birliğimiz tarafından hazırlanan maskeler dağıtıldı. Yeni normal hayatımızda tedbirlere uymaya devam. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, araçlarımıza maskesiz binmiyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Tüm taksici esnafımıza hayırlı işler bereketli kazançlar dilerim'' ifadelerini kullandı