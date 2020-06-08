Isparta Belediye Meclisi, pandemi sürecinde normalleşme konusundaki ilk adım toplantısını yaptı. Meclis Salonunda yapılan toplantıda mesafe kurallarına uyuldu. Başkan Başdeğirmen ve Meclis üyeleri maske taktı. Gündemdeki 7 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.



NORMALLEŞME’NİN

İLK OLAĞAN TOPLANTISI

Son normal (Olağan) toplantısını 6 Mart 2020 Cuma günü yapan ve 15 Mayıs 2020 tarihinde de ‘Olağanüstü’ olarak toplanan Isparta Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından ilk ‘Olağan’ toplantısını bugün gerçekleştirdi.



MASALARA TEK

TEK OTURDULAR

Olağanüstü toplantı için Halı Sarayı Düğün Salonunu tercih edilirken, bugünkü toplantıda meclis eski yerine yani Belediye Meclis Salonuna döndü. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplanan mecliste, üyeler daha önce iki kişinin oturduğu masalarda tek tek otururken, maskelerini de takarak ve toplantıya girerken dezenfekte olarak Koronavirüs kurallarına uydu.



OLAĞANÜSTÜ SÜREÇTEN

OLAĞAN SÜRECE GEÇİLDİ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayından bu yana ‘olağanüstü’ bir süreç yaşayan ülkemiz ve Isparta’mızda olağanüstü sürecin ardından Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan ilk birleşimi bugün yapıldı. Meclis Salonunda saat 14.00’te başlayan, Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler ele alındı.



BAŞDEĞİRMEN; “NORMALDE BU TOPLANTILAR

TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAKTI ANCAK…”

Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir konuşma yaparak şunları söyledi; “Bilindiği gibi ülke olarak Koronavirüs pandemisi sürecinden geçiyoruz. Bu nedenle Belediye Meclis toplantıları Bakanlığımız kararıyla 3 ay ertelenmişti ve bu toplantı normalde Temmuz ayında başlayacaktı. Fakat, 1 Haziran’da başlayan ‘normalleşme’ çerçevesinde Bakanlığımızdan 3 Haziran’da yani geçtiğimiz hafta bize gelen genelge doğrultusunda Meclisimizin olağan toplantılarını Haziran ayında başlatmış oluyoruz.



“KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYARAK

TOPLANTILARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Bilindiği gibi, bu süreçte biz de Isparta Belediyesi olarak 15 Mayıs’ta Halı Sarayı Düğün Salonunda olağanüstü olarak bir toplantı yapmış ve birikmiş olan konuları karara bağlamıştık. Bugün ise olağan toplantılarımıza başlamış bulunuyoruz. Toplantımıza hoşgeldiniz. Tabiki, bugün ve bundan sonraki toplantılarımızı Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapacağız. Yani, maskemizi takacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız ve hijyen şartlarına uyacağız. İnşaallah toplantılarımız hayırlara vesile olur” dedi.



GÜNDEM MADDELERİ İLGİLİ

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmanın ardından toplantı yeter sayısının belirlenmesi için yoklama yaptı ve gündem maddelerini okuyarak toplantıyı başlattı. Toplantıda, gündemde bulunan 7 madde ele alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlar, kendilerine havale edilen konular hakkında hazırlayacakları raporu önümüzdeki Cuma günü gerçekleştirilecek olan Haziran ayı son toplantısında meclise sunacaklar.