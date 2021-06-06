ISHAYKO'DAN AÇIKLAMA: '' ARTIK SON MAMALARIMIZI TÜKETTİK...''

Isparta’da köy ve kasabalarımızda kırsal çevrelere terkedilmiş zor durumda olan yüzlerce canımız var. Her yerden ihbarlar mama desteği İsteyen insanlar bize ulaşıyor. Gelen mama bağışlarını zor durumdaki canlara ulaştırmaya çalışıyoruz son zamanlarda bağış gelmediği için zorlanmaya başladık. Artık son mamalarımızı tükettik bize mama kumbaramızdan az çok demeden destek olursanız canlar adına çok mutlu oluruz. Sütçüler jandarma personelimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince desteklerinizi ilçe ve köylerdeki canlara ulaştırmaya çalışacağız. Şimdiden teşekkür ederiz. Eğer mama gönderemezseniz bile bir paylaşımı çok görmeyin...