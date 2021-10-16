''Isparta’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir iz bırakan, şehrimizin önemli AVM’si ile birlikte kurulan işletmelerde birçok kişiye iş imkanı sağlayan, yardımsever ve sevilen iş insanlarından IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli abim, değerli büyüğümüz Erol Büyükleblebi’nin vefatını büyük bir üzüntü içerisine öğrenmiş bulunuyorum.Hayatı boyunca iş insanlığının yanında kendisini yaptığı hayır işleri, spor, sosyal ve kültürel anlamda şehrimizin gelişimine adayan Erol Büyükleblebi’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm eş, dost ve akrabaları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.''