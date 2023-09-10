Isparta'da Beyaz Eşya Tamircisi Görünümlü Dolandırıcı Tutuklandı!

Isparta'da Beyaz Eşya Tamircisi Görünümlü Dolandırıcı Tutuklandı!
ISPARTA 0
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Isparta'da Beyaz Eşya Tamircisi Görünümlü Dolandırıcı Tutuklandı!
Isparta'da faaliyet gösteren bir dolandırıcı, kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak bir dizi dolandırıcılık olayına karıştı. Emniyet güçleri, bu dolandırıcı şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.
Dolandırıcılık Planı: Şüpheli, internet sitelerine ücret ödeyerek reklam verip kendisini beyaz eşya servisi olarak tanıttı. Ardından ikametlerde beyaz eşyaların bakımı gerektiğini söyleyerek, cihazları söküp takarak haksız kazanç sağladı.
Suç Geçmişi ve Firari Durumu: R.Ö isimli şüphelinin, aynı yöntemle 18 suç kaydı bulunuyor. Ayrıca 7 farklı dosyanın firarisi olduğu ve bu olaylarda toplamda 35 bin 700 TL'lik zarara yol açtığı tespit edildi.
Tutuklama ve Cezaevine Gönderilme: Şüpheli, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda yakalandı. Ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 Isparta'da faaliyet gösteren bu dolandırıcının etkisiz hale getirilmesi, ilçe halkı ve çevresindeki bölgeler için önemli bir güvenlik başarısı olarak kayda geçti. Emniyet güçlerinin dolandırıcılarla mücadelesi devam ediyor.
 
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