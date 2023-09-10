Başkan Özdemir’den Ispartalılara davet

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bu hafta sonu Denizlispor’u ağırlayacak. Isparta Atatürk Stadında 10 Eylül Pazar Günü Saat 19.00’da oynanacak karşılaşmaya yoğun ilginin olması bekleniyor.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Denizlispor maçına tüm sporseverleri davet etti. Taraftarlardan 90 dakika boyunca takımın yanında olmalarını isteyen Başkan Özdemir, “Ispartaspor tüm kentin takımı. Denizlispor’da uzun yıllar Süper Ligde mücadele eden bir takım. Son düdüğe kadar takımımızın yanında olalım” dedi