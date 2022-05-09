YÜZME HEYECANI SONA ERDİ

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Yüzme Müsabakaları, 9-10 Mayıs tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Müsabakalarda Burdur, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 354 sporcu katıldı.



Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuları ödülleri verildi.



İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN TEBRİK



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz grup müsabakalarına tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.