Bu çalışma Isparta’ya çok yakışacak

Isparta Belediyesi, Ulu Cami ile Hamam arasında kalan ve Atatürk Parkının arka bölümünü de kapsayan 10 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yapıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Ulu Cami tuvaletleri ve abdest alma yerleri tamamen yenilenirken, yine bu bölge içerisinde kalan alanda geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda bozulan alan tamamen kaldırılırken baskı beton ile yürüyüş yolları oluşturuldu. Bozulan çimler sökülerek yeniden çim ekimi gerçekleştirilen alana oturma gurupları konacak, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler yürüyüş yollarının baskı beton çalışmalarını gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bir yandan çiçeklendirme, çim ekimi ve diğer peyzaj çalışmalarına devam etti. Başkan Başdeğirmen, Isparta’ya yakışan bir yer oluşturduklarını ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.