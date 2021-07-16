15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SANCAK KOŞUSU - 81 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLAYACAK!



Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında “Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır” sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlenecek.

Isparta Valiliği öncülüğünde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek 15 Temmuz Sancak Koşusunda sporcular, İnanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla Ay Yıldızlı Sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla toplam 2 buçuk kilometre koşacak. Koşuda sporcular 100 metre koştuktan sonra Ay Yıldızlı Sancağı diğer sporcuya devredecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan “Sancak Koşusu” 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 22.00’de 81 İl de eş zamanlı başlayacak.

Tüm illerde olduğu gibi Isparta’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusu düzenlenecek.

Çünür Kavşağı önünde ilk sporcuya sancağın teslim edilmesi ile başlayacak ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecek.

25 sporcunun elden ele taşıdığı sancak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu’na teslim edilmesiyle son bulacak.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

