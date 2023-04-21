Isparta'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Isparta Vali Vekili Özgödek, Bayramlaşma Programında Konuklarıyla Sohbet Etti

Isparta Ramazan Bayramı coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, esnaf ve meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta ve Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ile birlikte bayramlaşma programına katıldılar. Şehit yakınları, gazilerimiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da programa yoğun ilgi gösterdiler.Karşılamanın ardından Vali Vekili Özgödek, salona geçerek masaları gezdi ve konuklarla bir süre sohbet etti. Program samimi bir ortamda gerçekleşirken, birlik ve beraberlik adına güzel bir tablo ortaya çıktı.Programda yaptığı açıklamada tüm Ispartalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Vekili Özgödek, "Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bu vesileyle bir kez daha tüm Ispartalı hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" dedi.Isparta'da düzenlenen bayramlaşma programı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede yaşandığı güzel bir etkinlik olarak kaydedildi.