Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliği sürdürürken, bayramın ilk günü araç sahipleri sevindirici bir haber aldı. Gece yarısından itibaren akaryakıta çifte indirim yapıldı ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin litresi ise 91 kuruş düştü.

Buna göre, İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 61 kuruşa, İzmir'de 21 lira 57 kuruşa gerilerken, motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 23 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de 20 lira 67 kuruşa düştü. Akaryakıt fiyatlarındaki bu indirim, araç sahipleri için bayramın ilk gününde sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

