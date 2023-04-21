Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştı

Vali Baruş, Afşin'deki afetzedelerin yaşam alanlarını ziyaret etti

Vatandaşların sevgisini kazanan Vali Baruş, çocuklarla da ilgilendi

,Isparta Valisi Aydın Baruş, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki çalışmalarına devam ederken, ilçe halkıyla bayramlaştı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, devlet-millet iş birliğiyle afet yaralarının hızla sarıldığı Afşin'deki konteynır yaşam alanlarını ziyaret etti.Vali Baruş, burada ikametleri tek tek dolaşarak vatandaşların bayramını tebrik etti ve Isparta gül suyu ve gül lokumu ikram etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Baruş, miniklerle bir süre sohbet etti.Afşin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların sevgisini kazanan Vali Baruş, afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor.