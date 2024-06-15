Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un 2024 Yılı Kurban Bayramı Mesajı

Bayramlar millet olarak birbirimize bağlılığımızı güçlendiren, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, beraber yaşamanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte hissettiğimiz müstesna zamanlardır. Bayram vesilesiyle, aile olmanın önemini idrak etmek, yakınlarımızı ziyaret etmek, komşularımızın hal ve hatırını sormak, fakr-u zaruret içerisinde yaşayan insanlara el uzatmak ve yardım etmek güçlü bir millet olma bilincimizi daha da kuvvetlendirmektedir.

Kurban Bayramı, mukaddes değerler uğrunda en kıymetli varlığını feda edebilme anlayışını, varlıklarımızı yardıma muhtaç olanlarla paylaşma faziletini ifade etmesi bakımından özel bir anlam taşımaktadır. Bu bayramı manasına uygun olarak kutlamak bizleri millet olarak çok daha güçlü kılacaktır.

Kurban Bayramını anlamına uygun olarak değerlendirmeli, ailelerimizin ve milletimizin kıymetini bilerek akrabalarımızı, yaşlı, engelli, yetim, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızı ziyaret etmeli, bayram sevincine onları ortak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Bayram günlerini fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları unutmalı, kırdığımız kalpleri bir an önce tamir etmeliyiz.

Ülkemizin birçok zorluklarla karşı karşıya olduğu, terörle mücadelemizin yurt dışı dâhil amansız bir şekilde sürdüğü bu günlerde, Milletimizin bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için görev başında olan Askerlerimizi, Polislerimizi ve Jandarmamızı dualarımızda zikretmemiz onlara olan şükran borcumuzu ifa etmek bakımından anlamlı bir davranış olacaktır.

Heyecanla beklediğimiz bayram sevincinin üzüntüye ve acıya dönüşmemesi için, araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını ve trafik kurallarına azami bir şekilde riayet etmelerini istirham ediyorum. Unutmayalım ki, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının Aziz Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Ispartalı hemşerilerimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.

