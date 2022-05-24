Isparta'da 2022 için En Güzel Tırnak Tasarımları Sevsen Beauty'de
Sadece sahibinin haysiyetini vurgulayan bir manikür ile bakımlı ve temiz eller ne kadar güzel görünüyor. Yaz mevsiminde ellerimiz ve ayaklarımız açıktır, bu yüzden tırnaklarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Şimdi Sevsen Beauty'de o kadar çok sayıda ilginç manikür ve protez tırnak seçeneği var ki, bazen bir seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu sezon denemek için bu sevimli ve kolay yaz tırnak tasarımı fikirleriyle manikürünüzü patlatın...!
Seçim yaparken en önemli şey imajınızla uyum sağlamaktır. Bu sezon, aynı anda birkaç ton kombinasyon ve kontrast tonları seçebilirsiniz. Veya her tırnak için özel bir renk seçin. Sonuç Sevsen Beauty'de her zaman olağandışı ve orijinaldir.
Yaz bitmeden denemeniz gereken Protez stillerini mutlaka deneyin!
Pek çoğumuz renkli, törpülü, bakımlı ellere bayılıyor ancak kendimize yakışıp yakışmayacağı korkusuyla yaptırmaya cesaret edemiyoruz ancak her el yapısına, her tırnak şekline uygun bir manikür ve tırnak tasarımı mutlaka var. Hadi yaz bitmeden kendiniz için en uygun olanı deneyin, ellerinize enerji dolu bir dokunuş yapın...!
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1640 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Rezervasyon Telefon Numarası :0552 627 31 32
SEVSEN BEAUTY HİZMET BAŞLIKLARI GENEL OLARAK ŞÖYLE;
Sadece sahibinin haysiyetini vurgulayan bir manikür ile bakımlı ve temiz eller ne kadar güzel görünüyor. Yaz mevsiminde ellerimiz ve ayaklarımız açıktır, bu yüzden tırnaklarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Şimdi Sevsen Beauty'de o kadar çok sayıda ilginç manikür ve protez tırnak seçeneği var ki, bazen bir seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu sezon denemek için bu sevimli ve kolay yaz tırnak tasarımı fikirleriyle manikürünüzü patlatın...!
Seçim yaparken en önemli şey imajınızla uyum sağlamaktır. Bu sezon, aynı anda birkaç ton kombinasyon ve kontrast tonları seçebilirsiniz. Veya her tırnak için özel bir renk seçin. Sonuç Sevsen Beauty'de her zaman olağandışı ve orijinaldir.
Yaz bitmeden denemeniz gereken Protez stillerini mutlaka deneyin!
Pek çoğumuz renkli, törpülü, bakımlı ellere bayılıyor ancak kendimize yakışıp yakışmayacağı korkusuyla yaptırmaya cesaret edemiyoruz ancak her el yapısına, her tırnak şekline uygun bir manikür ve tırnak tasarımı mutlaka var. Hadi yaz bitmeden kendiniz için en uygun olanı deneyin, ellerinize enerji dolu bir dokunuş yapın...!
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1640 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Rezervasyon Telefon Numarası :0552 627 31 32
SEVSEN BEAUTY HİZMET BAŞLIKLARI GENEL OLARAK ŞÖYLE;
- EYELİNER
- KİRPİK LİFTİNG
- İPEK KİRPİK
- KAŞ PUDRALAMA
- KAŞ LAMİNASYONU
- DUDAK GENÇLEŞTİRME
- DUDAK RENKLENDİRME
- PROTEZ TIRNAK
- BAY-BAYAN MANİKÜR
- KALICI OJE
- MİCROBLADİNG