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Kahvaltıda tükettiğimiz pek çok besin sütten elde edilmektedir. Peynir, kaymak, yoğurt, tereyağı, kaşar gibi ürünler kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Protein ve kalsiyum deposu bu ürünlerden en iyi şekilde istifade etmenin yolu ise doğal ürünlerden geçer. Tamamen organik inek sütünden elde edilen bu ürünler ile bebeklerinizi dahi rahatlıkla besleyebilirsiniz.Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı, Anadolunun her köşesinden birçok yöresel lezzetleri süt ürünleri başta olmak üzere Isparta'da Ton Ton Süt Şarküteri reyonlarında bulabilirsiniz.Kaliteli zeytin türlerinin de onlarcasını bulabileceğiniz Ton Ton Süt Şarküteri'de aynı zamanda Gemlik, Edremit, Milas ve Aydın'ın doğal ortamlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları hem salata hemde yemeklerinize aromatik tadıyla daha fazla lezzet katacak.Isparta'da her zaman bulabileceğiniz kahvaltılık sürmelikler, doğal reçeller helva, tahin, pekmez. keçi peyniri, günlük organik yoğurt ve organik yöresel ürünleri ile Ton ToN Süt Şaküteri Isparta'da tam merkezde. Ayrıca isteyene ev makarnası ve salamura yaprak.