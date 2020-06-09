Isparta Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hijyen Eğitimi Kursu dün itibariyle başladı. Merkez Müdürü Niyazi Karadem; “İstihdama yönelik bu kursumuzu bitirenlere sertifikalarını veriyoruz. Yakında bu sertifikaya sahip olmayan hizmet sektöründe çalışamayacak” dedi.



KARADEM; “KURSUMUZ KORONAVİRÜS

TERBİRLERİNE UYGUN OLARAK YAPILMAKTADIR”

Söz konusu kursun 8 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle başladığını ifade eden Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem, hijyen Kurslarının; maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 20’şer kişilik gruplar halinde gerçekleştirildiğini söyledi.



“KURSUMUZ 8 HAZİRAN

İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR”

Müdür Karadem, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “Isparta Halk Eğitim Merkezi olarak Bakanlığımızın yazıları çerçevesinde 14 Mart’ta ara verdiğimiz meslek edindirme kurslarımıza 1 Haziran’da başlayan normalleşme kapsamında yeniden başlamış bulunuyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin de mücadelesini verdiği Koronavirüsten korunma ve hizmet sektöründe bu virüsten uzak bir şekilde hizmet üretilmesi noktasında ‘Hijyen Eğitimi Kursu’ açtık ve kursumuz bugün itibariyle başlamış durumdadır.



“KURSTA MASKE, HİJYEN, SOSYAL MESAFE

KONULARI AYRINTILI OLARAK İŞLENİYOR”

Dolayısıyla, bir taraftan istihdam sağlanırken işçilerde bulunması zorunlu olan belgelere ihtiyaç duyulması nedeniyle Koronavirüs (Covid – 19) salgını ile ilgili gerekli olan tedbirlerin alınarak kursumuzu açtık. Bunun için kurslarımızda maske kullanılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, dezenfektan kullanılması, kurs yerlerinin temizlenmesi, havalandırma ve sosyal alan ve ortak kullanım yerlerinde hijyen şartlarının oluşturulması gibi tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Kısacası Koronavirüs salgını ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır.



“İŞVERENLER BELGESİ

OLANLARI İŞE ALACAK”

Tüm bu çalışmaların ışığında; Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak; Hijyen Eğitim Kurslarımızı 20’şer kişilik gruplar halinde gerçekleşmekteyiz. Öyle ki, kursumuz istihdama ve hizmet sektörüne hitap eden bir kurs olduğu için yakın zamanda bu belgesi olmayanlar servis ve hizmet sektörü olan oteller, cafeler, lokantalar gibi işyerlerinde çalışamayacaklardır. Zira, işverenler bu belgesi olanları işe alacaklar, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde çalışanların bu kursu bitirmiş sertifikalarının olup olmadığını soracaklardır.



“KURSTA BAŞARILI OLANLARA AYNI

GÜN SERTİFİKALARINI VERİYORUZ”

Kursumuz 8 saat süreli olup, kursumuza katılan vatandaşlarımız kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı olanlara aynı gün sertifikaları verilmektedir” dedi.