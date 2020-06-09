Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri projelerine yardımcı olmaktır. Konu ile ilgili (2020/2. Dönem) proje başvuru Rehberi Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayımlanacaktır.Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,Proje sunacak tüzel kişiliklerin (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, başta engellilere yönelik çalışma yapanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projeleriniIspartabir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile İl Müdürlüğümüze üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurur.