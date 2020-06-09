AK Parti'den son dakika Ayasofya açıklaması
Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.
Haberturk'un geçtiği son dakika bilgisine göre, "Ayasofya Cami’nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.
AK PARTİ TARİH VERDİ
AK Partili Mehmet Muş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." diye konuştu.